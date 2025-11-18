Генштаб ЗСУ: за добу на фронті був 151 бій, майже третина – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора російські загарбники завдали по Україні три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню.

Найбільше війська РФ продовжують атакувати на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Олександрівському напрямку війська РФ дещо зменшили свою активність – на цій ділянці фронту вони атакували українські позиції 13 разів проти 21 разу попередньої доби.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янськом, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».