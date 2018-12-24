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24 Грудень 2018, Київ 22:48
Новини | Політика

Полозов: 21-ий захоплений ФСБ моряк оголосив себе військовополоненим

Микола Полозов координує роботу команди захисту військовополонених українських моряків

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Іще один із захоплених російськими силовиками поблизу Криму українських моряків оголосив себе військовополоненим, повідомив адвокат Микола Полозов 24 грудня.

«Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Іслям Веліляєв зустрівся з українським моряком із буксира «Яни-Капу» Михайлом Власюком. Михайло Власюк став 21-м українським моряком, який заявив слідчим, що є військовополоненим», – написав Полозов у Facebook.

Раніше сьогодні він повідомив про те, що військовополоненими під час слідчих дій себе назвали члени екіпажу рейдового буксира «Яни-Капу» Юрій Будзило і Андрій Шевченко.

Полозов додав, що адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Іслям Веліляєв 24 грудня зустрівся з Михайлом Власюком в рамках проведення слідчих дій ФСБ Росії.

«До початку слідчих дій адвокат зміг наодинці поговорити з Михайлом. Власюк повідомив, що утримується в двомісній камері, всі необхідні продукти і речі йому передали через волонтерів. На здоров’я не скаржиться. Почувається нормально, не пригнічений. Адвокат роз’яснив Михайлові, що йому необхідно робити в тому випадку, якщо з боку оперативників ФСБ або сусіда по камері буде здійснюватися психологічний тиск з метою обмовити себе, своїх бойових товаришів або визнати провину», – повідомив Полозов.

«Пам’ятай про тих, хто в полоні»: активісти і депутати нагадали про українських моряків – відео
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«Пам’ятай про тих, хто в полоні»: активісти і депутати нагадали про українських моряків – відео

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25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруженості.

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