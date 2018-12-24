Полозов: 21-ий захоплений ФСБ моряк оголосив себе військовополоненим

Іще один із захоплених російськими силовиками поблизу Криму українських моряків оголосив себе військовополоненим, повідомив адвокат Микола Полозов 24 грудня.

«Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Іслям Веліляєв зустрівся з українським моряком із буксира «Яни-Капу» Михайлом Власюком. Михайло Власюк став 21-м українським моряком, який заявив слідчим, що є військовополоненим», – написав Полозов у Facebook.

Раніше сьогодні він повідомив про те, що військовополоненими під час слідчих дій себе назвали члени екіпажу рейдового буксира «Яни-Капу» Юрій Будзило і Андрій Шевченко.

Полозов додав, що адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Іслям Веліляєв 24 грудня зустрівся з Михайлом Власюком в рамках проведення слідчих дій ФСБ Росії.

«До початку слідчих дій адвокат зміг наодинці поговорити з Михайлом. Власюк повідомив, що утримується в двомісній камері, всі необхідні продукти і речі йому передали через волонтерів. На здоров’я не скаржиться. Почувається нормально, не пригнічений. Адвокат роз’яснив Михайлові, що йому необхідно робити в тому випадку, якщо з боку оперативників ФСБ або сусіда по камері буде здійснюватися психологічний тиск з метою обмовити себе, своїх бойових товаришів або визнати провину», – повідомив Полозов.

25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруженості.