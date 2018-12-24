Ще двоє захоплених ФСБ моряків оголосили себе військовополоненими – Полозов

Двоє захоплених ФСБ Росії біля берегів анексованого Криму українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира «Яни-Капу» Юрій Будзило і Андрій Шевченко, заявили під час слідчих дій, що є військовополоненими. Про це повідомив 24 грудня російський адвокат Микола Полозов.

Від надання інших свідчень українці відмовилися, додав Полозов.

За його словами, адвокати українців, Айдер Айзаматов і Тетяна Окушко зустрілися в понеділок зі своїми підзахисними. Полозов зазначив, що Юрій Будзило «почуває себе добре, настрій хороший», і додав, що моряку передали речі і продукти від волонтерів.

«Андрій Шевченко в хорошому настрої, скарг на здоров'я не висловлював. Список предметів і продуктів, які йому необхідні, вже переданий волонтерам. На його рахунку в СІЗО грошові кошти є», – написав Полозов у Facebook.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму, 25 грудня, розгляне скарги на арешт ще п'яти захоплених українських військовослужбовців. Серед них – матрос із буксира «Яни Капу» Сергій Чуліба, мічман Андрій Шевченко, співробітник СБУ Андрій Драч, старший матрос катера «Нікополь» В'ячеслав Зінченко і капітан третього рангу Володимир Лісовий.

25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.