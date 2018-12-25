Суд у Криму 26 грудня розгляне апеляції на арешт п’яти захоплених українських військових

У підконтрольному Росії Верховному суді анексованого Криму 26 грудня відбудеться розгляд апеляційних скарг на арешт п’яти українських військових, захоплених біля берегів півострова 25 листопада.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, йдеться про апеляції капітана катера «Нікополь» Богдана Небилиці, капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука, капітана 2-го рангу з судна «Бердянськ» Дениса Гриценка, а також матроса з буксира «Яни Капу» Олега Семидоцького і матроса катера «Бердянськ» Юрія Без’язичного.

Раніше 25 грудня суддя підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму Андрій Палій відмовив у задоволенні апеляційної скарги захопленому українському військовому, мічману Андрієві Шевченку, капітану третього рангу Володимирові Лісовому, а також старшому матросу з катера «Нікополь» В’ячеславу Зінченку. Інший суддя Сергій Погребняк відмовив у задоволенні апеляційної скарги захопленому біля берегів Криму українському військовому, співробітнику СБУ Андрієві Драчу, а також механіку з буксира «Яни Капу» Сергію Чулібі.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.