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26 Грудень 2018, Київ 17:03
Новини | Політика

Суд у Криму залишив під арештом ще п’ятьох українських військових

Один із тих, кого залишили під арештом – Юрій Без’язичний, матрос катера «Бердянськ»

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Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму залишив у СІЗО ще п’ятьох українських військових моряків.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, суд залишив під арештом капітана катера «Нікополь» Богдана Небилицю, капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука, капітана 2-го рангу з судна «Бердянськ» Дениса Гриценка, матроса з буксира «Яни Капу» Олега Семидоцького і матроса катера «Бердянськ» Юрія Без’язичного.

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Таким чином підконтрольний Кремлю суд відмовив в апеляції всім 24 українським військовим, захопленим 25 листопада біля берегів Криму.

Україна-Росія. Війна у морі?
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Україна-Росія. Війна у морі?

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25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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