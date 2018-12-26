Учні рідного ліцею капітана «Яни Капу» написали йому та іншим морякам листи підтримки

Учні Смілянського навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа I-III ступенів «Лідер»в Черкаській області, де навчався захоплений біля берегів Криму український військовий, капітан буксира «Яни Капу» Олег Мельничук, написали йому та іншим захопленим морякам листи підтримки.

«Діти написали зворушливі листи зі словами підтримки і малюнками 24 українським військовополоненим морякам, яких зараз утримують у російських СІЗО. Учні ліцею пишаються героями і їх земляком Олегом Мельничуком, бажають військовим «залізної витримки» і швидкого повернення додому», – розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

Вона також зазначила, що українська сторона постарається передати ці листи і малюнки українським військовим в московські СІЗО.

Раніше Мельничук повідомив, що російські тюремники вилучили два листи, які були адресовані йому.

28 листопада російський суд у Криму заарештував командира рейдового буксира «Яни Капу», старшину 1 статті Олега Мельничука до 25 січня (згодом термін арешту було зменшено на один день). В ході засідання суду він попросив перекладача з російської мови.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруженості.