Українських моряків зустріли аплодисментами на суді в Москві – відео

У Москві суд залишив у СІЗО ще чотирьох захоплених Федеральною службою безпеки Росії українських військових: Юрія Будзила, Богдана Небилицю, Сергія Чулибу та Юрія Без’язичного. Таке рішення винесла суддя Альбіна Галімова. Також до зали суду доставили поранених військовополонених Андрія Ейдера, Андрія Артеменко і Василя Сороку. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, слухачі зустрічали їх появу аплодисментами. Поранені моряки «виглядають нормально», не мають помітних ознак поганого стану здоров’я. Раніше 15 січня Лефортовський суд Москви залишив під вартою до 24 квітня ще 12 українських військовополонених. Всі 24 захоплених ФСБ біля берегів анексованого Криму українських військових заявили слідству, що є військовополоненими. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)