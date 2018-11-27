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27 Листопад 2018, Київ 17:36
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Батько пораненого моряка розповів про стан сина – відео

Батько пораненого моряка розповів про стан сина – відео
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Віктор Сорока, батько моряка Василя Сороки, якого поранили на «Бердянську» під час подій в Керченській затоці, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що син вийшов на зв'язок зі своєю дружиною. «Вчора Васі дали можливість, він зателефонував Ірині, сказав кілька слів «живий, здоровий, руки та ноги цілі». І це все». На думку батька, син говорив те, що дозволило сказати ФСБ. Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні констатують, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

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