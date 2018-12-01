Кількість ув’язнених у Росії українців зростає – керівник МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович констатує збільшення кількості ув’язнених в Росії і окупованому нею Криму українців.

«На жаль, кількість ув’язнених українців зростає. Я маю на увазі 24 солдатів, затриманих, заарештованих і вивезених у Росію», – сказав він на врученні нагороди МЗС Польщі Pro Dignitate Humana («За людську гідність») в суботу в Києві.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін додав, що мине час, і тисячі тих, хто страждає зараз від окупації Криму, почнуть чинити опір.

«Під окупацією Крим йде в нікуди для всіх: українців, кримських татар і тих, хто говорить російською. У них відбирають все, всі можливості впливати на те, що відбувається в Криму, намагаються витісняти шляхом масового переселення на Кавказ і Волгу, психологічно тиснуть на кожного», – зазначив голова МЗС України.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди окупованого Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на кораблі ВМС України)

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український корабель у Керченській протоці)

Керченська криза: 97 євродепутатів закликали запровадити санкції проти Росії

Країни «Групи семи» закликали Росію звільнити українських моряків

Порошенко назвав «прямим актом агресії» напад російських прикордонників на українські кораблі

Полонений моряк ВМС у кримському «суді» попросив перекладача з російської – адвокат

США: ЄС варто посилити санкції проти Росії і відмовитися від «Північного потоку-2»