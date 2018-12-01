Рада ЄС 10 грудня обговорить агресивні дії Росії в Азовському морі – голова МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що Рада Європейського союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 10 грудня обговорить агресивні дії Росії в Азовському морі.

Про це глава МЗС Польщі заявив на спільній з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним прес-конференції у Києві.

«Я вже знаю, що на черговому засіданні Ради Європейського союзу на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться не цього, а наступного понеділка, також обговорюватимуться питання агресії Росії проти України в акваторії Азовського моря», – сказав Чапутовіч.

Також, за його словами, 4-5 грудня у Брюсселі на міністерській зустрічі глав МЗС країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) обговорюватимуть «питання агресії Росії проти України в акваторії Азовського моря», і Польща на цьому наполягатиме.

Крім того, у Мілані 6-7 грудня відбудеться міністерська рада глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ОБСЄ, які обговорять питання російської агресії проти України.

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