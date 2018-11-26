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26 Листопад 2018, Київ 04:49
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Відео: Димові шашки, штовханина, спалене авто - що відбувалося біля посольства Росії в Києві

Відео: Димові шашки, штовханина, спалене авто - що відбувалося біля посольства Росії в Києві
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Неподалік посольства РФ в Києві згорів автомобіль з російськими дипномерами. Авто знаходилося в провулку Ярослава Хомова, недалеко від будівлі дипмісії, де пізно ввечері 25 листопада активісти проводили акцію протесту проти нападу російських військових на українські кораблі на вході до Азовського моря. Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».

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