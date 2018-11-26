Австрія скликає нараду постпредів ЄС через ситуацію біля Керченської протоки – Кнайсл

На тлі ескалації напруження між Росією і Україною австрійське головування скликає на 27 листопада засідання так званого Політичного й безпекового комітету на рівні постійних представників держав ЄС. Про це сьогодні у Брюсселі повідомила Карін Кнайсл, федеральний міністр Австрії з питань Європи, інтеграції та закордонних справ.

«Австрія та її уряд закликали провести завтра зустріч Політичного та безпекового комітету. Мета – знайти спільну позицію Європейського союзу. Сьогодні буде засідання Ради Безпеки ООН», – повідомила австрійський міністр.

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Представниця уряду Австрії, яка наразі керує Радою ЄС, зауважує, що австрійське головування наразі цілком заглиблене у збір та вивчення всіх деталей інциденту біля Керченської протоки.

«Ми перебуваємо у процесі збору всіх елементів, щодо того, що саме і коли трапилося. Я звернулася до генерального секретаря міністерства закордонних справ Австрії з вимогою зв’язатися із послами Росії та України, щоб висловити їм нашу глибоку стривоженість та запевнити, що ми працюємо над деескалацією ситуації», – заявила Карін Кнайсл.

Вона додає, що весь час перебуває на зв’язку зі своїми колегами й партнерами у пошуку рішення та для «надання їм окремих наказів і директив».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі.

Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

Україна закликає світову спільноту відреагувати на ці події та ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН.

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Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

У Києві в ніч із 25 на 26 листопада кілька десятків людей пікетували російське посольство.

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Російська сторона звинувачує українських військових у провокації і порушенні державного кордону.