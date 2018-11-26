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26 Листопад 2018, Київ 13:13
Новини | Міжнародні

МЗС Росії заявляє, що викличе тимчасового повіреного України

За словами Захарової, «мова вже йде не лише про недотримання правових норм, а про сплановану провокацію й агресивні дії»

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Міністерство закордонних справ Росії викличе тимчасового повіреного в справах України через інцидент у Керченській протоці, заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу «Россия 24».

За словами Захарової, «мова вже йде не лише про недотримання правових норм, а про сплановану провокацію й агресивні дії».

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

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Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російський омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео
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Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео

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26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

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