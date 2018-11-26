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27 Листопад 2018, Київ 01:21
Новини | Політика

Порошенко обговорив з Помпео запровадження воєнного стану

Порошенко провів розмову з Помпео

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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майклом Помпео.

«Президент поінформував американську сторону про вчинений Росією акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також відповідні кроки української сторони, зокрема запровадження режиму воєнного стану. Президент України відзначив, що такі протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ», – ідеться у повідомленні прес-служби Порошенка.

На Банковій зазначили, що співрозмовники скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

Воєнний стан. Фінальні хвилини в Раді – відео
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Воєнний стан. Фінальні хвилини в Раді – відео

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.

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