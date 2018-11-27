В анексованому Криму почався суд над захопленими ФСБ українськими моряками

У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя почалося засідання, на якому мають обрати запобіжний захід затриманим російськими силовиками українським морякам, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше повідомлялося, що російські силовики посилюють заходи безпеки, до будівлі суду під’їжджають поліцейські машини, також на місце прибули пристави і російський ОМОН.

Судові засідання будуть проходити в трьох залах. Потрапити на слухання можна тільки за списками, які були сформовані для російських ЗМІ. Російських правозахисників, які спеціально приїхали на засідання, також не пустили.

Читайте також: Російським силовикам, які захопили українських моряків, повідомили про підозру – Лисенко

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на даний час почалося засідання з обрання запобіжного заходу для одного із затриманих українських моряків Юрія Будзила. 27 листопада оберуть запобіжний захід для 12 українських моряків, для інших – 28 листопада. Запобіжний захід для поранених обиратимуть у Керчі, де вони перебувають у медчастині військової частини.

Кримчани збираються біля будівлі суду в Сімферополі, щоб підтримати затриманих ФСБ Росії українських моряків. Захищати інтереси українських моряків будуть восьмеро кримських адвокатів.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.