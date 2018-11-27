Меркель у розмові з Путіним про напад Росії на українські кораблі закликала до діалогу

Канцлер Німеччини Анґела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним інцидент у Керченській протоці, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

За цим повідомленням, у перебігу телефонної розмови, що відбулася 26 листопада, канцлер «наголосила на необхідності деескалації і діалогу».

«Обидва обговорили можливість обговорення інциденту з участю російських і українських експертів із охорони кордону. Вони домовилися залишатися в тісному контакті», – мовиться у повідомленні.

У Кремлі натомість, повідомляючи про цю розмову, детально виклали позицію Путіна, не згадавши про слова Меркель. Зокрема російський президент заявив про «серйозну занепокоєність» запровадженням воєнного стану в Україні. У повідомленні інцидент у Керченській протоці назвали «провокаційними діями української сторони».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.