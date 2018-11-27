Путін «серйозно занепокоєний» запровадженням воєнного стану в Україні

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Анґелою Меркель заявив про «серйозну занепокоєність» запровадженням воєнного стану в Україні. Про це повідомила прес-служба Кремля.

У повідомленні інцидент у Керченській протоці назвали «провокаційними діями української сторони».

«Акцентовано, що українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики. Все це явно зроблено з урахуванням передвиборної кампанії на Україні», – ідеться у повідомленні.

Путін також «висловив надію, що Берлін вплине на українську владу, з тим щоб утримати їх від подальших непродуманих кроків».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.