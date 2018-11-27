Біля штаб-квартири ООН протестували проти агресії Росії

У Нью-Йорку під стінами будівлі Ради безпеки ООН проходила акція протесту на підтримку України, повідомляє «Голос Америки».

Акція відбувалася під час засідання Ради безпеки ООН, скликаного 26 листопада на прохання України з формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях».

Учасники акції вимагали від міжнародної спільноти й уряду США проявити підтримку Україні й засудити дії з боку Росії.

Напередодні, коли стало відомо про блокування Азовської протоки і захоплення український катерів російською стороною, українська громада Нью-Йорка закликала до протестів на знак солідарності з Україною.

США на засіданні Ради безпеки ООН заявили, що світова спільнота зобов’язана засудити силове захоплення Росією військових кораблів України. Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі назвала ці дії Росії «зарозумілими» і «кричущим порушенням суверенної території України».

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні закликав міжнародну спільноту запровадити нові санкції у відповідь на ситуацію в регіоні Чорного й Азовського морів і Керченської протоки після нападу Росії на військові кораблі України.

Термінове засідання Ради безпеки ООН скликали на прохання України у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків були поранені.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.