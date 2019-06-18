Імена чотирьох підозрюваних у справі щодо катастрофи MH17 назвуть 19 червня – Зеркаль

Міжнародна спільна слідча група, що розслідує катастрофу малайзійського «Боїнга-777» у небі на Донбасі у 2014 році, 19 червня назве імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака, повідомила в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олена Зеркаль​. Вона додала, що підозри першим чотирьом підозрюваним в катастрофі висунуть після того, як їхні імена будуть оприлюднені.

«Поки суд не встановить чиюсь провину, не можна сказати, що вони є винними…Це тільки верхівка. Природно, потім кількість людей, які причетні до цього, буде набагато більшою, ніж ці чотири людини, які будуть оголошені», – сказала Зеркаль.

Водночас сама слідча група і судові органи Нідерландів поки не коментують цю інформацію. В офіційному повідомленні йдеться, що в середу на прес-конференції будуть озвучені нові дані про розслідування катастрофи «Боїнга-777». Першими про них дізнаються родичі жертв.

Група розслідувачів Bellingcat у середу також опублікує нову доповідь, в якій, як очікується, будуть названі нові імена осіб, ймовірно, причетних до катастрофи літака у небі над Донбасом.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Але конкретних винних осіб у групі наразі не називали, розслідування триває. У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.