Прем’єр Нідерландів сказав Зеленському про «важливість прогресу в справі MH17»

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив про свою розмову з обраним президентом України Володимиром Зеленським.

«Щойно поговорив з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським, привітав його з перемогою на виборах. Серед інших речей ми говорили про стабільність у регіоні і важливість прогресу в справі MH17. Чекаю на нашу спільну роботу», – написав Рютте у мережі Twitter.

Володимирові Зеленському продовжують надходити вітання з успіхом на виборах 21 квітня. Одним із перших українського політика привітав президент США Дональд Трамп.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Але конкретних винних осіб у групі наразі ще не називали, розслідування триває. У світі вже не раз закликали Росії визнати свою відповідальність за збиття літака.

Росія постійно заперечує всі результати розслідування. У Москві з його висновками не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У Спільній слідчій групі натомість відкидають ці твердження і наголошують: група від початку розслідування «завжди ретельно аналізувала й обробляла інформацію, надану Росією», і завдяки цьому встановила, що інформація російської сторони не раз «неточно викладала факти».

У російських ЗМІ і численних заявах офіційних осіб, зокрема з Міноборони Росії, називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії – в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.