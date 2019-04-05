Родина загиблого в катастрофі MH17 американця позивається до російських банків та компаній у США

Родина 18-річного Квінна Лукаса Шансмана, єдиного американця, загиблого внаслідок катастрофи літака МН17 у небі над Донбасом у липні 2014 року, позивається до російських банків і американських компаній, що здійснюють грошові перекази. Родичі Шансмана подали 4 квітня заяву до федерального суду США, звинувачуючи фінансові компанії в наданні послуг підтримуваним Росією бойовикам, причетним до збиття літака «Малайзійських авіаліній».

Відповідачами у позові визначені російські «Сбербанк» і «ВТБ Банк», а також американські Western Union Co., Western Union Financial Services, MoneyGram International і MoneyGram Payment System.

Ініціатори позову звинувачують російські банки та американські компанії в тому, що вони дозволяли надсилати бойовикам на Донбасі великі суми грошей, переважно від симпатиків із російської діаспори США. Ці ресурси, як ідеться в позові, дозволили бойовикам придбати важке озброєння.

«Ми розуміємо, що ми ніколи не повернемо нашого сина. Але ми прагнемо пролити світло і притягти до відповідальності всіх, хто брав участь у його вбивстві», – сказав батько потерпілого Томас Шансман.

Судовий позов ґрунтується на антитерористичному законі 1992 року, який дозволяє американським жертвам тероризму США позиватися до тих, хто матеріально підтримує нападників.

«Особи, які запустили ракету, можуть ніколи не постати перед судом, щоб відповісти за свої злочини, але ті, хто брав участь у їхньомуозброєнні та підтримці, мають бути (притягнуті до відповідальності – ред.)», – сказав один із адвокатів родини Шансмана, колишній заступник посла США в ООН Дейвід Прессман.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Але конкретних винних осіб у групі наразі ще не називали, розслідування триває. У світі вже не раз закликали Росії визнати свою відповідальність за збиття літака.

Росія постійно заперечує всі результати розслідування. У Москві з його висновками не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У Спільній слідчій групі натомість відкидають ці твердження і наголошують: група від початку розслідування «завжди ретельно аналізувала й обробляла інформацію, надану Росією», і завдяки цьому встановила, що інформація російської сторони не раз «неточно викладала факти».

У російських ЗМІ і численних заявах офіційних осіб, зокрема з Міноборони Росії, називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії – в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.