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Нашли по фотографиям в соцсетях – в Донецкой области задержали возможного охранника обломков сбитого малайзийского «Боинга». Он больше четырех лет скрывался на неподконтрольной Киеву территории, но потом пересёк линию разграничения и был арестован. В начале февраля 2019 года Россия заявила о готовности вести переговоры с Нидерландами, но не признала своей ответственности за гибель почти 300 пассажиров самолёта. Украина сможет помочь европейским следователям со свидетелем – на данный момент представители прокуратуры Нидерландов находятся с официальным визитом в Украине.

27 ноября стало известно, что пограничники Донецко-Луганского регионального управления вместе с полицией Торецка задержали бывшего боевика батальона «Восток». По информации правоохранителей, до ноября 2014 года 41-летний ранее судимый за изнасилование мужчина воевал против украинской армии, стоял на блокпостах, а затем скрывался в неподконтрольном Киеву Енакиеве. В частности, около двух месяцев, по данным следствия, бывший боевик охранял обломки сбитого малайзийского «Боинга» рейса MH17. Фотографии с места катастрофы, утверждают в погранслужбе, мужчина выкладывал в социальных сетях.

«Местные жители подтвердили мои сомнения: они сказали, что со стороны Грабово вылетела ракета, очень быстро, вверх. Люди это заметили», – рассказывает задержанный. Впоследствии обломки самолёта они привозили на блокпост, где охраняли их и не давали снимать. Местные жители рассказывали ему, что ракета вылетела с контролируемой боевиками территории и что с самого начала очевидцы знали, что это был гражданский, а не военный самолёт. По словам задержанного, местных запугали подчинённые Игоря Безлера – одного из главарей боевиков.

В феврале 2019 года мужчина выехал на контролируемую правительство территорию Донбасса, в город Торецк, где и был задержан. Полиции он также рассказал, что освободился из тюремной колонии в июне 2014 года и устроился «работать» в так называемое ополчение, в батальон «Восток». Сегодня мужчине угрожает до 15 лет тюрьмы за создание незаконных воинских формирований – статья 260 Уголовного кодекса Украины.

Радио Донбасс.Реалии не удалось найти фотографии, которые опубликовала полиция и пограничная служба, не знакомо лицо задержанного и расследователю группы Bellingcat Арику Толеру. Нам, впрочем, удалось найти похожую фотографию – как будто сделанную чуть позже на том же фоне и с тем же человеком.

Задержанный был свидетелем событий, которые последовали за крушением «Боинга». Будет ли он полезен украинскому правосудию, чтобы установить обстоятельства теракта? Зависит от его показаний, говорит Радио Донбасс.Реалии спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Обязательно его показания будут записаны, если он признается, и они будут приобщены к расследованию по сбитому «Боингу». Пока что окончательного решения нет, показания принимаются, идут допросы. Мы не исключаем возможности передачи его показаний Нидерландам», – заявил Лысенко.

По словам эксперта Центра политико-правовых реформ Николая Хавронюка, для передачи показаний или тем более самого свидетеля европейцы должны официально обратиться к Украине и через механизм международной правовой помощи получить заверенные свидетельские показания, которые они смогут использовать на суде.

«Иногда это делается в другой форме – голландские следователи приезжают и вместе с нашими прокурорами допрашивают таких людей, оформляют протокол и его увозят. Наша же Генеральная прокуратура не будет бегать по всему миру и спрашивать, никому ли не надо провести допрос. Кому нужно, тот и обращается», – говорит юрист. Европейские следователи обязательно приедут, считает Хавронюк, ведь в Торецке задержан ценный свидетель по делу «Боинга».

Показания задержанного могут без помех использовать не только в украинском суде, но и в нидерландском, говорит Радио Донбасс.Реалии заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«У нас с голландцами подписано межправительственное соглашение. Оно предусматривает возможность привлечения к ответственности людей, имеющих отношению к сбитию «Боинга», голландским судом. Прямо сейчас в Украине находится делегация генеральной прокуратуры Нидерландов высокого уровня – обговариваются дальнейшие общие шаги по завершению расследования и привлечения виновных к ответственности», – заявил Енин.

Международное расследование теракта продолжается – его ведёт группа следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Руководят представители Нидерландов – страны, откуда вылетел самолёт и граждан которой погибло в нём больше всех.

7 февраля 2019 года представители нидерландского правительства подчеркнули, что уверены в том, что Россия согласится участвовать в переговорах об ответственности за «Боинг» и убийство 298 человек на борту. 9 февраля в российском МИДе и правда заявили, что готовы к переговорам, однако уже 11 февраля уточнили, что никакой вины за собой не чувствуют и в переговорах участвуют для того, чтобы удостовериться, что международные следователи используют, в том числе, российские данные.

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(Радіо Свобода опублікувало цей& матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org