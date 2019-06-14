Обрання Зеленського створює нову можливість для миру на Донбасі – радник Трампа

Обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі, заявив радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон після зустрічі зі спеціальним представником Державного департаменту США Куртом Волкером.

«Посол Волкер та я зустрілися сьогодні, щоб обговорити українські переговори та погодилися, що обранння президентом Зеленського створює нову можливість для поштовху для миру на Донбасі – ключового кроку для покращення відносин США та Росії», – написав Болтон у Twitter.

Він наголосив, що критично важливим є виконання Росією своїх зобов’язань.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.