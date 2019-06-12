«Для економіки країни блокада Донбасу мала негативні наслідки» – Пирович

За словами тих, хто ініціював торговельну блокаду окупованих районів Донбасу в 2017 році, припинення відносин із ОРДЛО дозволило Україні стати енергетично незалежною. Тоді як чимало економістів кажуть, що блокада підірвала не тільки надходження до бюджету, але і соціальні зв’язки. На тлі заяв другого президента України Леоніда Кучми про потребу припинення блокади та пояснень з цього приводу речника президента Юлії Мендель, Радіо Донбас.Реалії вирішило з'ясувати: що ж насправді дала економічна блокада окупованих територій?

Блокада була потрібна, щоб розірвати корупційні схеми в торгівлі з підконтрольними Росії силами, запевняє народний депутат України і один з ініціаторів початку торговельної блокади окупованої частини Донбасу Єгор Соболєв.

«Розірвався корумпований зв’язок між Путіним і Порошенком. Але до блокади Порошенко виступав за те, щоб приєднати окуповану частину Донбасу і реалізувати Мінські угоди, казав, що там наші люди. Він використовував всю ту риторику, що використовує «Опоблок». Ми фізично перервали цю торгівлю, яка приносила величезні прибутки через різницю в цінах, яку утворила війна, але, насамперед, прибутки Росії. Купуючи товари на окупованих територіях, Україна і українці давали Путіну гроші на нові напади на наші землі», – каже Соболєв.

За його словами, блокада була корисною, і завдяки їй Україна змогла досягти енергетичної незалежності: вона перестала закуповувати вугілля із шахт окупованої частини Донбасу.

«Частину вугілля стали видобувати в Україні, тобто ми дали робочі місця людям. Частину почали купувати в інших держав», – говорить Соболєв і наполягає на тому, що новий президент України Володимир Зеленський має зробити все необхідне для того, щоб блокаду не знімали.

Натомість, не всі розділяють думку про користь блокади. Шеф-редактор видання «Ділова столиця» Віталій Пирович акцентує увагу на тому, що через неї економіка України втратила до 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту.

«Для економіки країни блокада Донбасу мала негативні наслідки у вигляді втрат від одного до півтора відсотка ВВП. Коли ми боремося за ріст ВВП від 2 до 4 відсотків, то ці півтора відсотки з’їдаються одним махом. Ми вже кілька років втрачаємо валютну виручку, яку нам давав продаж металу з підприємств, які на окупованих територіях, але в юридичній площині України», – каже Пирович.

Це втрати не тільки податків на армію, говорить Пирович, це ще й втрата соціальних прив’язок територій і людей, що працювали на тих підприємствах.

«Варто хоча б згадати про те, що день Незалежності України на цих підприємствах був вихідним днем. А це теж певний морально-психологічний фактор», – каже Пирович. На його думку, заяви про користь блокади – популізм, насправді ж блокада привела до втрати підприємств і бюджетних надходжень.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (бекоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите).