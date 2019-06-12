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12 Червень 2019, Київ 09:07
Донбас.Реалії

«Много моих знакомых говорили – зачем ты туда едешь?» – студентка о поездке на Донбасс

Металлургический комбинат имени Ильича, градообразующее предприятие Мариуполя

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(Друкуємо мовою оригіналу)

10 дней впервые на Донбассе. Программа обмена студентов Украины GOxChange отвезла 28 молодых людей со всей Украины на Донбасс –​ в Мариуполь. Зачем? Как восприняли рабочий город студенты из Одессы и Львова?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали координаторка программы обмена студентов Украины GOxChange Светлана Колодий, студентка Киевского национального торгово-экономического университета​, одесситка Надежда Киденко и львовянка, студентка Национального университета «Киево-Могилянская академия» Наталья Чоботок.

– Это уже вторая поездка студентов на Донбасс -– в прошлый раз вы отвезли студентов из Ужгорода в Мариуполь и наоборот. Расскажите, как появилась такая идея?

Светлана Колодий: В 2017-м году мы работали с разными гражданскими инициативами на востоке Украины, и в какой-то момент мы захотели работать не только со существующими организациями, а еще и со студентами. Нам в голову пришла сумасшедшая идея объединить Ужгород и Мариуполь.

Тогда это был пилотный проект, у нас студенты из Ужгорода ехали в Мариуполь двумя поездами 48 часов. После пилотного проекта мы поняли, что есть такой такой запрос среди молодежи – открывать новые города. В этом году мы заручились поддержкой Министерства молодежи и спорта Украины, и Мариуполь – это первый город из пяти (далее в программе обмена студентов – Харьков, Запорожье, Ивано-Франковск и Херсон – ред.). Это большой проект для того, чтобы студенты со всей Украины могли между собой познакомиться, разрушить стереотипы о разных городах – а мы знаем, что они есть. Чтобы эта поездка была не просто развлекательной или туристической, во время программы студенты создают свои проекты, обмениваются опытом и знакомятся – самое главное – с людьми, которые проживают в городе.

– Девушки, вы должны были зарегистрироваться на эту программу, был даже конкурс. Как о ней узнали, почему решили поехать на Донбасс? Сейчас есть много проектов, когда студенты могут посетить, например, Европу...

Надежда Киденко: Я туда поехала потому, что мне хочется открывать в первую очередь Украину и потому, что эта программа дает возможность посмотреть на все инициативы в городе, на всех людей, которое что-то там придумывают, делают, создают новое. Поехать посмотреть на Европу, где все говорят, что все классно, я и сама могу, а вот посмотреть с другой стороны на Украину хочется всегда.

Наталья Чоботок: В Европе уже побывало огромное количество людей, а Мариуполь – это не туристический город, хотя я бы советовала туда

Когда я ехала, я думала, что там будет как на типичном востоке: все будут говорить по-русски, город такой достаточно провинциальный, много рабочих

поехать. Много моих знакомых говорили: зачем ты туда едешь? И я подумала, что мне нужно туда поехать, чтобы разрушить все стереотипы, приехать и рассказать им, насколько это классный город.

Интересно о стереотипах. Я так понимаю, ваши родители –​ львовяне –​ отговаривали от поездки в Мариуполь?

Наталья Чоботок: Они не отказывали напрямую, потому что они доверяют моему выбору. Но они предупреждали, что это близко к оккупированной зоне, что это может быть опасно. Как-то они с подозрением на это смотрели, но я приехала, и они сами теперь хотят поехать в Мариуполь.

Наталья Чоботок, студентка Национального университета «Киево-Могилянская академия»
Наталья Чоботок, студентка Национального университета «Киево-Могилянская академия»

Что запомнилось в городе больше всего? Море, архитектура, или смог -–своеобразный запах, который чувствуется сразу же на вокзале Мариуполя?

Надежда Киденко: Конечно же, люди. Потому что мы знакомились с людьми очень многими. Нам проводили экскурсии по городу, мы обошли все самые странные места Мариуполя, нам показали заброшенные

Я заметила, что люди стараются говорить по-украински, и я поняла, что на самом деле Мариуполь – это украинский город

здания. На самом деле там очень красивых дореволюционных построек, но самое классное для меня – это были люди. Люди хоть из полумиллионного но, честно говоря, провинциального города, и они создают что-то новое и пытаются его всячески улучшить, это очень классно.

Наталья Чоботок: Я больше всего запомнила атмосферу. Когда я ехала, я думала, что там будет как на типичном востоке: все будут говорить по-русски, город такой достаточно провинциальный, много рабочих. Но когда мы приехали, я увидела, что дороги очень ровные, что город очень зеленый и люди очень приветливые, несмотря на то, что они, возможно, тяжело работают. Я заметила, что люди стараются говорить по-украински, и я поняла, что на самом деле Мариуполь – это украинский город.

слушательница, Старобельск: что девушками интересно было узнать о нашем крае?

Надежда Киденко: Мне было интересно узнать о том, как люди борются с этими выбросами от двух заводов, которые там сейчас действуют. Я пообщалась там с экологами, у нас была там встреча, они нам рассказали о том, что они действительно борются с этим, пишут заявления, ходят во всякие инспекции и пытаются как-то «разрулить» эту проблему. И, например, они уже закрыли одну из пяти действующих труб.

А чувствуется запах в городе?

Надежда Киденко: Это уже мое второе интервью, на первом меня спросили насчет стереотипов, я сказала – в принципе, нормальный воздух, я же дышу как-то! Потом мы выходим из студии на улицу и чувствуем этот запах (смеется).

Надежда Киденко, студентка Киевского национального торгово-экономического универистета
Надежда Киденко, студентка Киевского национального торгово-экономического универистета

Наталья Чоботок: Что бы мне было интересно узнать о Мариуполе – это откуда они берут столько позитива и энергии. Ведь заводы, порты, выбросы – они создают такую атмосферу тяжести, «рабочести». И откуда люди берут силы и вдохновение для того, чтобы себя как-то разгружать, развиваться и поддерживать город в чистоте и красоте?

Светлана, вы родом из Антрацита Луганской области. Это –​ ваша новая работа, новая жизнь. Вы рассказываете что-то студентам перед поездкой? Что для вас этот регион?

Светлана Колодий: Наверное какой-то специфической подготовки нет, но мы когда проводим отбор, мы проводим скайп-интервью. И тогда, когда мы общаемся, я всегда спрашиваю – почему Мариуполь? Почему вы туда хотите? Я в двух словах рассказываю, что их может ждать.

Что вы рассказываете?

Светлана Колодий: Что этот город действительно недалеко от линии

говорить, что жители Донбасса виноваты в том, что там произошло –меня это очень возмущает

разграничения, и есть риски, о которых люди должны знать. Стараемся не скрывать полную картину, но говорим о том, что постараемся обеспечить максимальную безопасность.

Что Мариуполь для меня лично? Действительно, я прожила в Антраците Луганской области 17 лет, я там училась, потом жила в Донецке, и последние мои три года деятельности связаны с востоком. Поскольку я постоянно сталкиваюсь с мнением, что какие-то там не такие люди, и поэтому мне очень хочется развеивать такие стереотипы.

Светлана Колодий, координаторка программы обмена студентов Украины GOxChange
Светлана Колодий, координаторка программы обмена студентов Украины GOxChange

А вы не считаете, что многое из того, что случилось пять лет назад, действительно зависело от позиции некоторых людей на Донбассе?

Светлана Колодий: Я человек, который знает много личных историй. И в целом я считаю, что люди везде более-менее одинаковые, что у человека есть приблизительно равные права и возможности. У кого-то больше, у кого-то меньше. Поэтому говорить, что – это у нас любимое! – жители Донбасса виноваты в том, что там произошло – меня это очень возмущает. Поэтом в своей работе я всегда хочу доказать и показать, что это не так.

Девушки, многие ваши ровесники уезжают или панируют уехать из Украины. Вы планируете уехать или остаться – и почему?

Наталья Чоботок: Я над этим вопросом очень много думала, и даже общалась с участниками проекта об этом. Нет, и даже могу сказать что я собираюсь остаться в Украине в течение всей своей жизни. Возможно, поехать на учебу за границу на магистратуру, чтобы получить опыт, привезти его в Украину, и уже развивать свою собственную страну. Возможно, мы не выбираем, в какой стране мы рождаемся, но мы уже тут родились, и мы должны отдать ей какую-то свою частичку, работу, потому что она нас воспитала.

Надежда Киденко: Я тоже не собираюсь покидать Украину. Поехать куда-то посмотреть что-то – с удовольствием. А так, чтобы жить… Я лучше буду развивать Украину, чем развивать какую-то другую страну. Потому что если мы уедем отсюда, то что случится с Украиной? Если у меня есть силы, идеи и энергия, чтобы сделать мою страну лучше – то я буду это делать.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту
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