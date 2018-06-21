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Небезразличные мариупольцы приобрели портативный газоанализатор воздуха. Общими усилиями горожане собрали 75 тысяч гривен. На сбор средств ушло полгода, о начале акции писали Донбасс.Реалии в октябре 2017 года. Прибор, покупку которого доверили общественной организации «Инициативная группа «Вместе», уже прошёл тестирование в разное время суток и в разных районах города. Результаты замеров поразили. Сегодня общественники отчитываются о расходованных средствах, собранных на газоанализатор, презентуют сам прибор и делятся результатами недельных замеров.

​На замер состояния воздуха мы выезжаем с мариупольским активистом, координатором общественной организации «Инициативная группа «Вместе» Максимом Бородиным в полдень. В Мариуполе 32 градуса, дует лёгкий ветерок, унося дым и все запахи прочь из города. Мы у доменного производства ММК им. Ильича. Портативный газоанализатор в руках Бородина реагирует молниеносно, показывает, что состояние воздуха в пределах нормы. Только визуальная картина говорит о другом. Толстый слой бурой пыли как несмываемая краска въелся в кирпич и бетон, осел на листьях деревьев и уличных фонарях.

Место для замера выбрано не случайно. Именно Ильичёвский район считается самым загрязнённым в Мариуполе. Хотя достаётся всему городу – такова здесь роза ветров.

Самое главное – мы сделаем измерения в позднее вечернее время, практически ночью

«Видите, ветер уносит выбросы не на нас, а параллельно нам. Соответственно, мы здесь и сейчас не ловим превышений. Чуть позже попробуем проехать за объект и посмотреть, какие там будут измерения. И самое главное – мы сделаем измерения в позднее вечернее время, практически ночью», – комментирует измерения Максим Бородин.

С помощью газоанализатора, который общественная организация приобрела совсем недавно, уже неделю проводятся замеры в разных районах. Они ведутся по трём показателям: пыли, диоксиду азота и летучим органическим соединениям (ЛОС – ред.), в состав которых входит целый класс газов – формальдегиды, изобутилен и бензол. Только по одной пыли результаты поражают, особенно в ночное время, говорит Бородин.

Прибор показывает превышение очень значительное. Особенно это касается ММК имени Ильича

«Прибор сразу показывает превышение, и превышение очень значительное. Особенно это касается ММК имени Ильича. При норме 30–35 микрограмм на кубический метр воздуха у нас по обоим показателям, по ПМ-10 достигает до 400 микрограмм, а по ПМ-2,5 (ПМ-10 и ПМ-2,5 – фракции пыли – ред.), которая считается самой опасной – это мелкодисперсная пыль, она, попадая в лёгкие, попадает в кровоток, – до 200», – говорит активист.

Максим Бородин говорит, что прибор не станет «волшебной таблеткой» от проблем с экологией, но станет инструментом давления на заводы-загрязнители. Цели у активистов остаются неизменными.

«Данные дадут нам право воздействовать на государственные структуры, которые сегодня нам рассказывают о том, что у нас всё в порядке с выбросами, конкретно – заставлять их создавать реальную систему мониторинга. А лабораторный центр, который подчинён МОЗ, начал проводить реальные «подфакельные» измерения. Одна из задач – заставить государственную систему мониторинга, государственную инспекцию всё-таки работать и заставлять загрязнителя нести ответственность», – резюмировал Максим Бородин.

Газоанализатор официально приобретён у фирмы Aeroqual, мирового производителя оборудования по контролю за окружающей средой, по специальной цене для общественных организаций. Потратили на него 65 тысяч гривен. Пылемер и два датчика газов имеют сертификаты завода-изготовителя. В ближайшее время активисты планируют провести поверку прибора в Украине, а на оставшиеся деньги приобрести ещё два датчика, контролирующие содержание угарного газа и сероводорода.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)