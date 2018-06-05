200 объектов на оккупированной части Донбасса – предприятий, фильтровальных станций, водоводов или шахт – в случае повреждения могут вызвать экологическую катастрофу. К такому выводу пришли ученные Центра эколого-ресурсного восстановления Донбасса. Украинские власти утверждают, что загрязнение вод и проседание грунтов на Донбассе – вина контролируемых Россией боевиков. Экологи считают, что это случилось бы неизбежно, война лишь ускорила процесс.

Фенольный завод, химзавод «Стирол», Донецкая фильтровальная станция и Южнодонбасский водогон – это лишь часть «черного списка» из двухсот наиболее опасных объектов неподконтрольной части Донбасса. В случае их повреждения, например, во время обстрелов, пострадают десятки, а то и сотни тысяч людей, считают эксперты.

Но есть необратимые экологические изменения, которые уже происходят на неподконтрольной территории Донбасса. Например, в Донецке и Макеевке с 2013 года грунт просел на полметра, а вблизи шахт и на метр. Эти результаты показали снимки со спутника, других источников для получения подобной информации пока нет, сообщил министр временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

В Донецке проседание грунта связано с затоплением шахт. Это угрожает жилищным кварталам

«В Донецке проседание грунта, скорее всего, связано с затоплением шахт. Шахтные воды не откачиваются, оборудование не работает. От этого и проседают грунты. По нашему мнению, это угрожает и жилищным кварталам, промышленным и социальным объектам. Во время последнего заседания Совета безопасности ООН представитель Франции поставил вопрос экологии на Донбассе», – сообщил Вадим Черныш

От затопленных сепаратистами шахт пострадает и Россия – эколог

Главари пророссийских группировок уже 4 года не допускают украинских и международных экспертов-экологов на опасные объекты. При этом сами игнорируют опасность. На шахте «Юнком» во времена СССР провели подземный ядерный взрыв, а в апреле 2018 года боевики отключили откачку воды из шахты. Кроме «Юнкома», еще 26 шахт неподконтрольной части Донбасса разворованы и затоплены. Эти ядовитые воды неизбежно попадут в речки и озера, а затем и в Азовское море, считает глава ассоциации «Зеленое движение Донбасса» Владимир Березин. Пострадает не только Украина, а и Россия.

Шахтные воды попадут в Азовское море, пострадает Черное море и Европа

«Агрессивные шахтные воды неизбежно попадут в бассейн Азовского моря и будут убивать его. Все, что связано с Азовским морем, пострадает, а дальше пострадает Черное море, и Европа. Это минимальные последствия того, что сейчас происходит», – считает Владимир Березин.

Экологическая проблема с откачкой вод и подтоплением Донбасса была неизбежна, считает Владимир Березин. Война стала лишь катализатором процесса, поскольку 2/3 шахт сейчас находятся на неподконтрольной территории.

«Легкие Донбасса» восстановятся не раньше, чем через 20 лет – центр эковосстановления Донбасса

Также серьезной экопроблемой является то, что во время войны в огромном количестве вырубаются и сжигаются немногочисленные леса Донбасса. После освобождения понадобится минимум 20 лет, чтобы восстановить довоенные леса, считает директор Центра эколого-ресурсного восстановления Донбасса Виктор Ермаков.

На Донбассе нет природных легких, все леса и ландшафтные парки уничтожаются боевиками

«И атмосферный воздух, и отходы, и бесконечные взрывы вблизи опасных предприятий, заминирование – все несет опасность. На Донбассе нет естественных, природных легких, там степь. Все леса и ландшафтные парки уничтожаются боевиками. Это очень важно, потому что там нечем будет нормально дышать. Была программа еще со времен СССР «Легкие Донбасса», сейчас результаты уничтожаются», – сообщил Виктор Ермаков.

По мнению экологов, Украина делает недостаточно для решения проблем окружающей среды на Донбассе. Министерство временно оккупированных территорий потратило более 700 тысяч гривен на исследование экологического состояния Донбасса, выпущены рекомендации для местных органов власти. Но они не обязательны к выполнению. Международные организации выделяли местным администрациям миллионы евро, в том числе, и на решение экологических проблем, но их также потратили на мониторинг и исследования. Создание небольшого мусороперерабатывающего завода принесло бы больше пользы, считают экологи.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)​