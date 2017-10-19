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Мариупольцы сами собирают деньги на покупку газоанализатора. Не доверяя данным городской экологической лаборатории, горожане решили взять контроль за состоянием воздуха в свои руки. По мнению инициаторов сбора денег, прибор поможет собрать доказательную базу для экологической инспекции и повлиять на главных загрязнителей – металлургические комбинаты города.

Если вы не видите на горизонте лиловую дымку и не знаете, как пахнет коксохим, если по утрам ваш подоконник и все предметы в доме не сверкают от металлической пыли, а в воздухе не летает сажа, если утреннее солнце не пробивается сквозь огненно-рыжие облака, то вы точно не в Мариуполе. И в вашем городе нет заводов. В Мариуполе они есть. Десятилетиями город у моря дышит, в абсолютном смысле этого слова, всей таблицей Менделеева. Городская лаборатория ежедневно сообщает, сколько и чего выпало на голову горожан, заводы что-то модернизируют без отрыва от производства и по ночам продолжают выбрасывать в атмосферу тонны вредных веществ, видеокамеры фиксируют эти выбросы, активисты пишут письма во все инстанции, проводят форумы, марши, митинги, но экология в городе не улучшается.

Этот коксохим, я не знаю, что это за запах, но он ужасен. Лаборатория показывает замечательные данные. Но, когда смотрю из окна, вижу противоположную картину

«Форточку приходится закрывать, потому что просыпаешься от того, что задыхаешься. Этот коксохим, я не знаю, что это за запах, но он ужасен. – «Хорошая» экология, особенно когда заводы работают. – Очень сильная загазованность. Постоянно выбросы какие-то – такой серый туман. Люди болеют. – Лаборатория показывает замечательные данные. Но, когда смотрю из окна, вижу противоположную картину», – говорят об экологии жители Мариуполя.

Не доверяя данным экологической лаборатории, город объявил сбор средств на покупку газо-измерительного прибора. Жителям нужно самим брать все под контроль, считают активисты.

«Люди хотят знать правду. Им надоел смог, который над городом висит. Активисты придумали выход: собрать деньги и купить газоанализатор. В данный момент проходит сбор денег. Надо порядка 8-9 тысяч евро собрать, надо двигаться потихоньку. Если власть не может повлиять, то активисты должны», – говорит мариупольский активист Степан Геков.

С миру по нитке

Жительница Мариуполя Анастасия Сулеина уверена, что для работающей части горожан сбор необходимой суммы – вполне выполнимая задача.

Если мы хотим, чтобы наш город был лучшим, вернул себе статус туристического города, чтобы наша вода в море была чистой, я считаю, что каждый должен дать денег. По гривне мы соберем ту сумму, которая нам нужна

«В Мариуполе на данный момент проживает почти 500 тысяч человек. Из них 192 тысячи – пенсионеры. Поэтому я думаю, что та часть населения, которая работает, а это 150 тысяч человек, вполне могли бы. Почему нет? Если мы хотим, чтобы наш город был лучшим, вернул себе статус туристического города, чтобы наша вода в море была чистой и то, чем мы дышим, было таким чистым, как мы хотим, то я считаю, что каждый должен дать денег. С миру по нитке, по гривне мы соберем ту сумму, которая нам нужна», – считает Анастасия.

Инициатором покупки прибора является общественная организация «Инициативная группа «Вместе». Ее координатор Максим Бородин говорит, что планируется приобретение газоанализатора и пылемера.

Нам нужен инструмент, с которым мы смогли бы этой информационной пропаганде, говорящей, что Мариуполь чище, чем Одесса или Херсон, как-то противостоять

«Нам важен факт, чтобы это был официально сертифицированный прибор, откалиброванный. Чтобы в первую очередь «Метинвест» заставлять шевелиться. И заставлять городские службы, которые фактически являются сейчас частью «Метинвеста». Они выезжают, когда ветер дует в другую сторону, с другой стороны от «падающего факела». Поэтому тут нам нужен инструмент, с которым мы смогли бы этой информационной пропаганде, говорящей, что Мариуполь чище, чем Одесса или Херсон, как-то противостоять», – объяснил необходимость приобретения прибора Максим Бородин.

Металлурги в свою очередь утверждают, что постоянно внедряют новые технологии, чтобы меньше загрязнять мариупольский воздух: «Ежегодно на предприятиях группы разрабатывают и реализуют экологические программы, цель которых – снижение существующего и потенциального воздействия на окружающую среду», – говорится на официальном сайте компании.

«Метинвест» – владелец двух крупных металлургических заводов Мариуполя – ММК имени Ильича и «Азовсталь». Впрочем, не под запись, один из функционеров компании на вопрос, когда уменьшатся выбросы и воздух станет чище, отвечает: «А кто вам сказал, что он грязный?».

Сотрудничество без политики

Мариуполь как промышленный город несет определенную техногенную нагрузку, и дополнительный источник замера качества воздуха никому не помешает, говорят в департаменте экологии Мариупольского городского совета. Главное, чтобы прибор соответствовал требованиям «Укргосстандарта» и чтобы сотрудничество с активистами не переходило в политическое русло, подчеркивают в департаменте.

Чем больше у нас постов мониторинга, чем больше у нас доступа к информации, тем лучше

«Чем больше у нас постов мониторинга, чем больше у нас доступа к информации, тем лучше. Я не знаю, какого типа анализаторы будут закупаться, будет это хроматограф или электрический газоанализатор. Вопрос возникает только в соответствии оборудования тем стандартам, которые существуют в Украине. Я поддерживаю инициативу активных граждан города», – говорит начальник департамента экологии Ваагн Мнацаканян.

Выбросы вредных веществ в режиме реального времени фиксирует видеокамера, установленная активистами напротив металлургического завода. Планируется установка еще одной. Это послужит доказательной базой при обращениях в экологическую инспекцию, считают активисты.

А что касается покупки газо-измерительного прибора, то только за одну неделю жителями Мариуполя уже собрано более 20 тысяч гривен, и сбор денег продолжается. Тем временем Мариупольский горсовет принял решение увеличить штат передвижной гидрометеорологической обсерватории. Пресс-служба горсовета сообщает, что с нового года экологическая лаборатория «Атмосфера» будет работать в выходные, праздничные дни, а также расширит маршрут проведения измерений.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)