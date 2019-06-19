США повинні надати Україні більше зброї – експосол США в Україні на слуханнях у Сенаті

Колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» США Джон Гербст заявив, що США повинні надати Україні більше зброї, щоб завадити тому, що, за його словами, є планом президента Росії Володимира Путіна з ослаблення Європи і НАТО.

«Ми знаходимося в період конфлікту великих держав, який протиставляє демократичний світ авторитарним ревізіоністам. США вкрай зацікавлені в тому, щоб зупинити кремлівський ревізіонізм, і місце для цього – в Україні», – сказав Гербст на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату США, що відбулося слідом за рішенням Пентагону про виділення Україні 250 мільйонів доларів на безпекові цілі.

За словами Гербста, Росія підтримує сепаратистів на сході України «дуже серйозною технікою», зокрема понад 450 танками і 700 одиницями важкої техніки.

Водночас, каже Гербст, Путін не може дозволити собі війну, яка призведе до великої кількості загиблих російських солдатів, оскільки росіяни проявили «слабкий інтерес до військових дій».

Експосол США в Україні рекомендував Конгресу посилити також підтримку Києва в контексті захисту від загроз із моря, оскільки, як наголошує Гербст, російські військово-морські сили стали активними за останні 18 місяців.

18 червня Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, що має бути наданий Україні цьогоріч по лінії Пентагону для посилення національної безпеки і оборони. Міністерство оборони США планує, зокрема, планує надати Україні, серед іншого, снайперські рушниці, ракетні гранатомети, контрартилерійські радари, прилади нічного бачення, медикаменти для військових тощо. У Пентагоні вказали, що допомога призначатиметься для додаткової підготовки військових і обладнання «задля нарощування потенціалу Збройних сил України».