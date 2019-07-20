Радіо Свобода Daily: «Мотор Січ» протягом 2 років фінансувала діяльність «ДНР» – СБУ

«Мотор Січ»

Служба безпеки України заявила, що припинила протиправну діяльність групи компаній «Мотор Січ», яка протягом двох років фінансувала діяльність підтримуваного Росією угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним.

«Оперативники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи – «Сніжнянський машинобудівний завод», який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, при здійсненні господарської діяльності розробили і реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ і так званої «ДНР», – йдеться в повідомленні СБУ, оприлюдненому 19 липня.

За даними відомства, за 2015 рік «Сніжнянський машинобудівний завод» до «бюджету» угруповання «ДНР» сплатив понад 32 мільйони російських рублів.

На підприємстві «Мотор Січ» заперечують заяву Службу безпеки України.

«Ми платили і платимо податки тільки в державний бюджет України, тільки на території України. Ми на території, непідконтрольній Україні, податки не платили і не платимо», – заявив Радіо Свобода директор зі зв’язків з громадськістю ВАТ «Мотор Січ» Анатолій Малиш.

Тепер кілька коротких повідомлень:

Грузинські журналісти провели акцію протесту в прямому ефірі після того, як Європейський суд ухвалив рішення про повернення телеканалу «Руставі-2», який вважається опозиційним каналом, бізнесменові, якого журналісти вважають близьким до уряду.

Міністерству закордонних справ Росії 19 липня передали клопотання про звільнення 24 українських військових моряків під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Вища рада правосуддя 19 липня відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка раніше винесла ухвалу про тимчасове припинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Новообрана очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лаєн підтримала продовження політики санкцій ЄС проти Росії.

Вибори

21 липня відбудуться дострокові вибори до парламенту. Якщо вас не знайшли в списку виборців у день виборів, варто звертатися до свого відділу ведення Державного реєстру виборців, повідомив Радіо Свобода керівник Служби розпорядника ДРВ Олександр Стельмах.

«Є електронний сервіс, не треба навіть іти до відділу ведення ДРВ пішки. Перевірили, заспокоїлися, усе нормально. Якщо немає, тоді треба вже подумати, зателефонувати у відділ ведення Державного реєстру виборців і з’ясувати, у чому причина», – зазначив Стельмах у коментарі Радіо Свобода.

Він також наголосив, що виборцю зобов’язані дати бюлетень, навіть якщо в списках існують неточності про його адресу.

Але перевірити інформацію про себе можна і заздалегідь, заповнивши просту форму на сайті реєстру. Вибори вже завтра, тож поспішіть, якщо ще не перевірити, чи є ви у списку виборців.

І обов’язково дивіться 21 липня спецефір Радіо Свобода до дня парламентських виборів. Телемарафон триватиме з 19:00 до 1:00.

Журналісти Радіо Свобода працюватимуть у штабах кандидатів, повідомлять результати екзит-полу і першими покажуть реакції учасників виборів і перші міжнародні реакції.

50-а річниця висадки на Місяць

Через 109 годин та 42 хвилини після злету космічного корабля «Аполлон-11» американський астронавт Ніл Армстронґ зробив перший крок на місячну поверхню і назвав його «маленьким кроком для людини і велетенським стрибком для людства». Минуло 50 років, і багато хто все ще називає цей «стрибок» вигадкою американців. Радіо Свобода пояснює, як так вийшло, що так звана «місячна змова» ніяк не втратить своєї актуальності.

Не бійтесь йти туди, де ще ніхто не був!

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