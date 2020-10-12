Зеленський призначив нового держуповноваженого АМКУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового державного уповноваженого Антимонопольного комітету. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента 12 жовтня.

«Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», – йдеться в ньому.

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Відтак Горобець став восьмим державним уповноваженим АМКУ.

28 серпня Зеленський звільнив Ольгу Музиченко з посади державної уповноваженої та призначив її першою заступницею голови Антимонопольного комітету України.