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12 жовтня 2020, Київ 22:15
Новини | Політика

Зеленський призначив нового держуповноваженого АМКУ

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy

Президент України Володимир Зеленський призначив нового державного уповноваженого Антимонопольного комітету. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента 12 жовтня.

«Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», – йдеться в ньому.

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Відтак Горобець став восьмим державним уповноваженим АМКУ.

28 серпня Зеленський звільнив Ольгу Музиченко з посади державної уповноваженої та призначив її першою заступницею голови Антимонопольного комітету України.

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