У торгівельному центрі в Таллінні стався вибух у сміттєвому баку, людей евакуювали

У Таллінні в торгівельному центрі ввечері 20 грудня стався вибух у сміттєвому баку, одну людину травмовано, повідомила служба порятунку Естонії.

За даними рятувальників, повідомлення про інцидент надійшло о 18:47. Вибух стався всередині сміттєвого контейнера на території торгівельного центру. Людина, яка перебувала поруч, зазнала поранень і була доправлена до лікарні.

Після вибуху відвідувачів і персонал евакуювали. На місці працювали рятувальні служби та сапери. Евакуйованих тимчасово розмістили в міському автобусі, щоб вони могли перебувати в теплі. Влада закликала громадян утриматися від поїздок до торгівельного центру.

Очевидці повідомили, що чули один гучний вибух. За їхніми словами, інцидент стався на першому поверсі біля магазину Rimi, а постраждалою є прибиральниця.

У Департаменті поліції безпеки Естонії заявили, що розпочали розслідування для з’ясування характеру вибуху. Правоохоронці також закликали громадян дотримуватися вказівок служб і триматися на безпечній відстані від місця події. Через перекриття паркингу наразі невідомо, коли відвідувачі зможуть забрати свої автомобілі.

Представниця торгівельного центру Тійя Ньомм зазначила, що інцидент був несподіваним, і запевнила, що безпека відвідувачів та працівників є пріоритетом. За її словами, після отримання підтвердження від поліції про відсутність загрози центр знову відкрили для відвідувачів, а заходи безпеки було посилено.