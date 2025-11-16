Росія посилює атаки на Донеччині через туман і брак української артилерії – ISW

Російські війська активізували штурми вздовж кількох ділянок фронту, користуючись туманною та дощовою погодою, що ускладнює роботу українських дронів, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що «інтенсивні атаки» тривають у напрямку Покровська, Великомихайлівки та Гуляйполя. Водночас на Новопавлівській ділянці фронту останніми тижнями було відносно спокійно, бо російські сили зосередилися на спробах захопити Покровськ та замкнути Покровсько-Мирноградський виступ.

Експерти наголосили, що підрозділи 41-ї загальновійськової армії, які зазвичай відповідають за оборону саме Новопавлівського напрямку, зараз підтримують 2-гу загальновійськову армію на південному фланзі Покровська. ISW звертає увагу, що російський механізований штурм у Новопавлівці 14 листопада після тривалої паузи демонструє намагання армії РФ використати «слабке місце» української оборони – обмежену ефективність безпілотників через туман і дощі.

В ISW наголосили, що Україна була змушена вибудувати значну частину оборони саме на дронах через нестачу особового складу й техніки. Так звана «стіна дронів» – це велика кількість ударних БпЛА та баражувальних боєприпасів, які стримують російські наступи на лінії фронту протяжністю понад 1200 кілометрів.

Однак, недостатня щільність позицій ЗСУ у деяких районах полегшує російські атаки, а нестача артилерії – робить українську оборону вразливою під час негоди, коли частина дронів не може працювати, зазначають в ISW.

Аналітики наголошують: «постачання Україні західної артилерії та класичних оборонних систем є ключовим для створення багаторівневої оборони, яка не залежатиме від одного типу озброєнь». За оцінкою ISW, те, як Росія використовує «слабкі місця» українських позицій, вкотре доводить, що традиційні види озброєнь не втратили значення у сучасній війні.

12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.