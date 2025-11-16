За добу армія РФ обстріляла понад 30 населених пунктів Херсонщини: двоє загиблих, 8 постраждалих – ОВА

Протягом доби 15 листопада сили РФ атакували приватну, транспортну і соціальну інфраструктуру Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Минулої доби російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 39 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гараж та автомобілі, автобус, газогін. Через російську агресію 2 людини загинула, ще 8 – дістали поранення», – зазначив місцевий чиновник.

За даними Прокудіна, під російськими ударами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Надіївка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Бургунка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Монастирське, Новокаїри, Одрадокам’янка, Ольгівка, Осокорівка, Томарине, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Голова ОВА додав, що учора зі звільнених громад регіону евакуювали ще 15 людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.