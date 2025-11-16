Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Сили РФ атакували енергооб’єкти на Одещині, пошкоджена сонячна електростанція – Кіпер

Наслідки ударів сил РФ по Одещині, 2 листопада 2025 року
Наслідки ударів сил РФ по Одещині, 2 листопада 2025 року

У ніч проти 16 листопада сили РФ атакували цивільну інфраструктуру та енергетичні об’єкти в Одеській області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція», – зазначив місцевий чиновник.

Кіпер уточнив, що пожежі були оперативно ліквідовані, без загиблих і постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG