Сили РФ атакували енергооб’єкти на Одещині, пошкоджена сонячна електростанція – Кіпер

У ніч проти 16 листопада сили РФ атакували цивільну інфраструктуру та енергетичні об’єкти в Одеській області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція», – зазначив місцевий чиновник.

Кіпер уточнив, що пожежі були оперативно ліквідовані, без загиблих і постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.