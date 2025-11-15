Доступність посилання

У Запорізькому районі через удар FPV-дрона по рибалках загинула людина – Федоров

Дніпро поблизу Запоріжжя, фото ілюстративне
Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень унаслідок здійсненої російськими військовими атаки на Запорізький район, повідомив голова ОВА Іван Федоров увечері 15 листопада.

«Росіяни цинічно ударили FPV-дроном по рибалках, які перебували на узбережжі Дніпра в Біленькому Першому. Одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень», – указав чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

