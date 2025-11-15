У Запорізькому районі через удар FPV-дрона по рибалках загинула людина – Федоров

Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень унаслідок здійсненої російськими військовими атаки на Запорізький район, повідомив голова ОВА Іван Федоров увечері 15 листопада.

«Росіяни цинічно ударили FPV-дроном по рибалках, які перебували на узбережжі Дніпра в Біленькому Першому. Одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень», – указав чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.