Військові РФ запускали ракети по Хмельниччині, даних про жертви чи руйнування немає – ОВА

Російські військові ввечері 14 листопада запускали аеробалістичні ракети «Кинджал» по Україні, повітряна тривога оголошувалася на всій території країни.

«Відбулась атака по території нашої області. Працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила», – вказав голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Моніторингові канали писали, що ціллю атаки був район міста Старокостянтинів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.