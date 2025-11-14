Прокуратура: четверо жителів Херсонщини поранені через російські обстріли протягом дня

Російські війська протягом дня атакували Херсонську область артилерійською, мінометною зброєю, реактивними системами залпового вогню та дронами, повідомляє обласна прокуратура 14 листопада.

За даними відомства, постраждали четверо цивільних. Відомство почало досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Зокрема, троє людей постраждали в Комишанах внаслідок артилерійських обстрілів.

«Ще одна жінка травмувалася у Новомиколаївці через падіння уламків збитого ударного БпЛА типу «Shahed». Також пошкоджено приватні будинки, навчальні заклади, автотранспорт», – додає прокуратура.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



