Зеленський приїхав до Херсона – у третю річницю звільнення міста від російської окупації

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Херсоні – у третю річницю визволення міста від російської окупації.



«Сьогодні в Херсоні. Вже третя річниця звільнення міста від росіян – окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто – місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз – життя наших людей», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив, що сьогодні у місті провів нараду з «усіма, хто відповідає за безпеку».



«Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту », – додав президент.

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року. Деокупація міста завершила Херсонську наступальну операцію.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди.



