На Херсонщині внаслідок удару РФ загинув 78-річний чоловік – прокуратура

В Осокорівці на Херсонщині внаслідок удару російського дрона загинув цивільний чоловік, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 12 листопада 2025 року близько 20:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць у селі Осокорівка Херсонської області. Унаслідок вибуху загинув 78-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін також повідомив про поранення чотирьох людей на Херсонщині минулої доби через російські обстріли.

«Російські військові били по критичній, транспортній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири багатоповерхівки й 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю і приватні автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.