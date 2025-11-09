Анджеліна Джолі розповіла про свою поїздку до Миколаєва й Херсона під «постійною загрозою» дронів РФ

Американська акторка Анджеліна Джолі, яка раніше цього тижня відвідала Миколаїв і Херсон у рамках візиту, організованого Legacy of War Foundation, написала у соцмережах про цю поїздку, яка, за її словами, відбувалася під «постійною загрозою» російських дронів.

«Загроза безпілотників була постійною і відчутною. У небі чути тихе гудіння. Тут це називають «сафарі на людей», коли дрони постійно використовують, щоб відстежувати, переслідувати й тероризувати людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися й перечекати, поки дрон пролітав над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть так щодня», – написала акторка.

«Вони перенесли школи, клініки й дитячі садки в укріплені підвали – рішуче налаштовані продовжувати життя, попри все. Це було важко бачити, але водночас – надихаюче. Багато хто говорив про психологічний тягар постійної загрози й глибший страх – бути забутими світом», – додала Джолі.

Акторка зазначила, що її вразила сила й рішучість українських волонтерів, й саме таку мужність, за її словами, мали б виявляти уряди країн, щоб зупиняти конфлікти і захищати мирне населення.

Як раніше повідомили у Legacy of War Foundation, під час поїздки Джолі зустрілася з медичним персоналом, сім’ями і волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя під постійною загрозою обстрілів, вона побачила, як у деяких частинах міста над дорогами загального користування було встановлено сітки, щоб спробувати забезпечити певний захист від атак російських дронів.



Це був вже другий від початку повномасштабного вторгнення Росії візит до України Анджеліни Джолі, яка була спецпосланцем ООН у справах біженців і послом доброї волі. Раніше вона відвідувала Львів.

Організація Legacy of War Foundation (LoWF) була створена у 2017 році для того, щоб працювати безпосередньо з громадами і місцевими партнерами, щоб підтримувати людей у процесі відбудови після збройного конфлікту.

З 2022 року LoWF допоміг понад 10 000 українців у прифронтових районах отримати доступ до первинної медичної допомоги та діагностики у своїх громадах; розподілив понад 450 000 доларів США у вигляді грантів та понад 30 тонн допомоги.