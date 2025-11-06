Акторка Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв та Херсон – LoWF

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв та Херсон, повідомляє в офіційному пресрелізі організація Legacy of War Foundation.



За повідомленням, акторка зустрілася з медичним персоналом, сім’ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя під постійною загрозою обстрілів, вона побачила, як у деяких частинах міста над дорогами загального користування було встановлено сітки, щоб спробувати забезпечити певний захист від атак дронів.



У відповідь на постійну загрозу медична допомога та освіта перемістилися в укріплені підземні приміщення, щоб забезпечити продовження лікування та навчання з більшим ступенем захисту. Анджеліна спостерігала за цією роботою – нагадуванням як про людську ціну конфлікту, так і про стійкість тих, хто продовжує його терпіти.



«Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного вражають. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само видно і рішучість. Сім'ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя», – сказала Джолі.

Напередодні медіа повідомили, що Анджеліна Джолі, яка раніше була послом ООН, здійснила несподіваний візит до Херсона. Це вже другий її візит до України від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Раніше вона відвідувала місто Львів.

Організація Legacy of War Foundation (LoWF) була створена у 2017 році для того, щоб працювати безпосередньо з громадами та місцевими партнерами, щоб підтримувати людей у процесі відбудови після збройного конфлікту.

З 2022 року LoWF допоміг понад 10 000 українців у прифронтових районах отримати доступ до первинної медичної допомоги та діагностики у своїх громадах; розподілив понад 450 000 доларів США у вигляді грантів та понад 30 тонн допомоги.



