ЗМІ: до України вдруге від лютого 2022 року приїхала американська акторка Анджеліна Джолі

Американська акторка Анджеліна Джолі, яка раніше була послом ООН, здійснила несподіваний візит до Херсона, повідомили українські та іноземні ЗМІ. Офіційно про цей візит ні місцева влада, ні представники Джолі не повідомляють.

Високопоставлений український чиновник повідомив виданню Politico, що Джолі не повідомила український уряд про свій намір відвідати країну.

За його словами, у члена команди Джолі, яка подорожувала з нею, стався інцидент з місцевими військовими на контрольно-пропускному пункті, але українська влада все ще намагається з’ясувати, що саме сталося.

У соцмережах писали про начебто затримання охоронця акторки.

Окремо Сухопутні війська Збройних сил України зазначили, що призовник був водієм Джолі, але пізніше повідомили Politico, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати деталі того, що сталося. Вони ж сказали: «Інформація, що поширюється в ЗМІ, є спотвореною, наразі триває розслідування, і всі обставини з’ясовуються».

Це вже другий візит Анджеліни Джолі до України від початку повномасштабного вторгнення Росіїу 2022 році. Раніше вона відвідувала місто Львів.