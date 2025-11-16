Росія запустила по Україні ракету «Іскандер-М» і понад 170 дронів – Повітряні сили

У ніч проти 16 листопада Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області і 176-ма ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» і дронами інших типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, дрони сили РФ запускали з наступних напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – Росія, Чауда – окупований Крим.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях», – зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



