На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі один український військовий зазнав поранення 24 жовтня, ще один – після початку нової доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Камянка, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

Ще три обстріли, поблизу Авдіївки, Красногорівки і Гнутового, українські військові зафіксували вже 25 жовтня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про три обстріли з боку українських військових 24 жовтня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії впродовж минулої доби не подавали, але звинуватили українських військових у першому після укладення «шкілького перемир’я» застосуванні важкого озброєння на півдні контрольованої гібридними силами території.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.