На Донбасі один український військовий загинув – штаб

Один український військовий загинув на Донбасі 23 жовтня, поранених немає, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики зменшили кількість обстрілів до дев'яти, але знову застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під вогнем опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують в трьох обстрілах підконтрольної бойовикам території. В угрупованні «ДНР» заявляють, що ЗСУ обстріляли два села на півдні контрольованої гібридними силами території ввечері 23 жовтня. Про потерпілих чи руйнування в обох угрупованнях не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.