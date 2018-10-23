Сьогодні на Сході загинув український військовий – штаб

Один український військовий загинув на Донбасі 23 жовтня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, упродовж поточної доби підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню – біля Станиці Луганської на Луганщини, а також Мар’їнки, Старогнатівки та Гнутового на Донеччині.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Саханка. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 23 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.