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23 Жовтень 2018, Київ 20:27
Новини | Події

Сьогодні на Сході загинув український військовий – штаб

Український військовий на позиції у селищі Південне, що під Горлівкою, Донецька область, 17 червня 2018 року

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Один український військовий загинув на Донбасі 23 жовтня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, упродовж поточної доби підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню – біля Станиці Луганської на Луганщини, а також Мар’їнки, Старогнатівки та Гнутового на Донеччині.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Саханка. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 23 жовтня.

Жодного з українських військових станом на 18:00 не поранено, запевнили у штабі
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У штабі ООС розповіли про ситуацію на фронті на Донбасі

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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