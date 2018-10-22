У штабі ООС розповіли про ситуацію на фронті на Донбасі

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті на сході України протягом дня станом на 18-у годину.

«Упродовж поточної доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню без застосування озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Мар’їнки», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що противник вів вогонь в районі населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Новотроїцьке та Лебединське.

За інформацією штабу, жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил сьогодні не постраждав.

Станом на 18:30 угрупування «ЛНР» і «ДНР» не оприлюднили інформації про поточну ситуацію в зоні бойових дій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.