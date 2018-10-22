«Я не здамся без бою»: у Донецьку на вихідних співали пісні Океану Ельзи

На кавер-вечірку «Океану Ельзи» в окупованому Донецьку зібрався аншлаг. Концерт, на якому місцеві виконавці переспівували хіти, відбувся в одному з донецьких барів 20 жовтня, повідомили Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) слухачі.

У залі, розрахованому на півсотні людей, набралося понад сто слухачів – здебільшого молодь. Концерт тривав дві години, кілька пісень гурт виконував на біс.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)