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22 Жовтень 2018, Київ 13:35
Донбас.Реалії

«Я не здамся без бою»: у Донецьку на вихідних співали пісні Океану Ельзи

«Океан Ельзи» в Донецьку: аншлаг на вечорі кавер-групи – відео
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«Океан Ельзи» в Донецьку: аншлаг на вечорі кавер-групи – відео

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«Океан Ельзи» в Донецьку: аншлаг на вечорі кавер-групи – відео

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На кавер-вечірку «Океану Ельзи» в окупованому Донецьку зібрався аншлаг. Концерт, на якому місцеві виконавці переспівували хіти, відбувся в одному з донецьких барів 20 жовтня, повідомили Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) слухачі.

У залі, розрахованому на півсотні людей, набралося понад сто слухачів – здебільшого молодь. Концерт тривав дві години, кілька пісень гурт виконував на біс.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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