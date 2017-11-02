У Запоріжжі попрощалися з грузинським добровольцем, що загинув на Донбасі

У Запоріжжі попрощалися з грузинським добровольцем Гіоргі Саралідзе (позивний Гюрза-2), що служив у 57-ій бригаді. Він загинув 31 жовтня під час військової розвідки внаслідок обстрілу бойовиками опорного пункту неподалік Опитного на Донеччині.

Гіоргі Саралідзе – підполковник грузинської армії, учасник російсько-грузинської війни 2008 року. З початком війни на Донбасі Гюрза-2 приїхав до України, де став добровольцем батальйону «Азов». У 2015 році він був тяжко поранений під час боїв у Широкиному. Згодом служив у командиром розвідувального взводу у 92-ій та у 57-ій бригаді.

«У нього загинув батько, коли йому було ще 14 років. Він пішов по стопах батька і теж став військовим. Він був підполковником грузинської армії. І військові конфлікти, які були – він брав участь. Людина з 1991 року воює проти Російської імперії», – розповів побратим загиблого, боєць полку «Азов» із позивним Скрипаль.

Поховали Гіоргі Саралідзе на запорізькому цвинтарі святого Миколая. У загиблого залишилася дружина.